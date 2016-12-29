Вскоре после публикации «БГ» в неотапливаемые павильоны сети «Табак» пошло тепло

После публикации «БГ» киоски сети «Табак», в которых из-за отсутствия электричества мерзли продавцы, сначала приостановили свою работу, а незадолго до нового года стали открываться уже подключенными к электросети.

Две недели назад, когда «БГ» подняла эту проблему, директор филиала Ольга Зинкевич заверила нас, что вопрос подключения холодных павильонов к электричеству уже решается: осталось получить «добро» от электромонтажной организации.

На вопрос, можно ли ожидать, что в ближайшее время в них появится электричество, директор ответила утвердительно. Что ж, рады сообщить - Ольга Зинкевич держит слово: во вновь открывающихся павильонах продавцы работают в тепле и со светом.