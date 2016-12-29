Вскоре после публикации «БГ» в неотапливаемые павильоны сети «Табак» пошло тепло
№1 (733) 30 декабря 2016 - 5 января 2017 Автор: Людмила СЕЛЕХ
Во вновь открывающихся павильонах продавцы работают в тепле // Фото: ОЛЬГА ОРЛОВА
После публикации «БГ» киоски сети «Табак», в которых из-за отсутствия электричества мерзли продавцы, сначала приостановили свою работу, а незадолго до нового года стали открываться уже подключенными к электросети.
Две недели назад, когда «БГ» подняла эту проблему, директор филиала Ольга Зинкевич заверила нас, что вопрос подключения холодных павильонов к электричеству уже решается: осталось получить «добро» от электромонтажной организации.
На вопрос, можно ли ожидать, что в ближайшее время в них появится электричество, директор ответила утвердительно. Что ж, рады сообщить - Ольга Зинкевич держит слово: во вновь открывающихся павильонах продавцы работают в тепле и со светом.
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