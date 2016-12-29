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Как в Бресте будет ходить транспорт в новогоднюю ночь

№1 (733) 30 декабря 2016 - 5 января 2017    Автор: Служба информации «БГ»

Добраться к городским елкам можно будет не только на такси

Добраться к городским елкам можно будет не только на такси // Фото: zt-rada.gov.ua

Добраться к городским елкам в новогоднюю ночь некоторые брестчане смогут не только на такси, но и на троллейбусе. А вот автобусы 31 декабря будут курсировать только до 23.00.

Также 1 января нового года с 01.00 до 07.00 будет организовано движение маршрутных такси. Кроме того, в этот день будет запрещено движение транспорта:

- с 00.00 до 05.00 - по улицам Ленина и Карла Маркса на участке дороги от Гоголя до Мицкевича;

- с 01.00 до 03.00 - по ул. Дубровской, Смирнова, Старозадворской, Московской, Суворова, Сябровской, Ленинградской (в местах установки новогодних елок и проведения культурно-массовых мероприятий).

 Расписание троллейбусов

МАРШРУТ №1

Орджоникидзе        00.40   02.00   03.35   04.55

Обл. больница         00.00   01.20   02.54   04.15   05.31

 

МАРШРУТ №3

Орджоникидзе        00.00   01.20   02.55   04.15   05.32

ДС «Виктория»       23.21   00.40   02.14   03.35   04.55

 

МАРШРУТ №4

Орджоникидзе        01.00   02.20   03.55   05.15

ДС «Виктория»       00.21   01.40   03.14   04.35

 

МАРШРУТ №8

Орджоникидзе        00.45   01.55   03.20   04.30   05.40

Цветотрон    00.10   01.20   02.44   03.55   05.05   06.08 (в депо)

 

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