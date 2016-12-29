Как в Бресте будет ходить транспорт в новогоднюю ночь
№1 (733) 30 декабря 2016 - 5 января 2017 Автор: Служба информации «БГ»
Добраться к городским елкам можно будет не только на такси // Фото: zt-rada.gov.ua
Также 1 января нового года с 01.00 до 07.00 будет организовано движение маршрутных такси. Кроме того, в этот день будет запрещено движение транспорта:
- с 00.00 до 05.00 - по улицам Ленина и Карла Маркса на участке дороги от Гоголя до Мицкевича;
- с 01.00 до 03.00 - по ул. Дубровской, Смирнова, Старозадворской, Московской, Суворова, Сябровской, Ленинградской (в местах установки новогодних елок и проведения культурно-массовых мероприятий).
Расписание троллейбусов
МАРШРУТ №1
Орджоникидзе 00.40 02.00 03.35 04.55
Обл. больница 00.00 01.20 02.54 04.15 05.31
МАРШРУТ №3
Орджоникидзе 00.00 01.20 02.55 04.15 05.32
ДС «Виктория» 23.21 00.40 02.14 03.35 04.55
МАРШРУТ №4
Орджоникидзе 01.00 02.20 03.55 05.15
ДС «Виктория» 00.21 01.40 03.14 04.35
МАРШРУТ №8
Орджоникидзе 00.45 01.55 03.20 04.30 05.40
Цветотрон 00.10 01.20 02.44 03.55 05.05 06.08 (в депо)
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Транспорт Бреста
Автобусы
- Расписание движения городских автобусных маршрутов с 5 декабря 2016 г.
- Схема движения автобусов в Бресте