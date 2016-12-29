Как в Бресте будет ходить транспорт в новогоднюю ночь

Добраться к городским елкам можно будет не только на такси // Фото: zt-rada.gov.ua

Добраться к городским елкам в новогоднюю ночь некоторые брестчане смогут не только на такси, но и на троллейбусе. А вот автобусы 31 декабря будут курсировать только до 23.00.

Также 1 января нового года с 01.00 до 07.00 будет организовано движение маршрутных такси. Кроме того, в этот день будет запрещено движение транспорта:

- с 00.00 до 05.00 - по улицам Ленина и Карла Маркса на участке дороги от Гоголя до Мицкевича;

- с 01.00 до 03.00 - по ул. Дубровской, Смирнова, Старозадворской, Московской, Суворова, Сябровской, Ленинградской (в местах установки новогодних елок и проведения культурно-массовых мероприятий).

Расписание троллейбусов

МАРШРУТ №1

Орджоникидзе 00.40 02.00 03.35 04.55

Обл. больница 00.00 01.20 02.54 04.15 05.31

МАРШРУТ №3

Орджоникидзе 00.00 01.20 02.55 04.15 05.32

ДС «Виктория» 23.21 00.40 02.14 03.35 04.55

МАРШРУТ №4

Орджоникидзе 01.00 02.20 03.55 05.15

ДС «Виктория» 00.21 01.40 03.14 04.35

МАРШРУТ №8

Орджоникидзе 00.45 01.55 03.20 04.30 05.40

Цветотрон 00.10 01.20 02.44 03.55 05.05 06.08 (в депо)