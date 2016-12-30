С 1 января 2017 года в автоаптечке нужно иметь новый перечень лекарств

В 2017 году все автомобилисты в Беларуси обязаны иметь аптечки с новым перечнем лекарственных и медицинских препаратов. С аптечкой старой комплектации техосмотр пройти невозможно.

Стоимость транспортной аптечки первой помощи в брестских аптеках - от 13,10 до 15,29 рубля. В областном филиале УП «Белтехосмотр» обратили внимание на то, что можно скомплектовать ее самостоятельно. Главное, чтобы в аптечке обязательно были:

- раствор аммония 10% - 1 мл №10 (фл. 10 мл, 40 мл) или нашатырный спирт - 1 упаковка;

- спиртовой раствор йода 5% - 10 мл (40 мл) или 1 мл №10, 1 упаковка;

- бинт медицинский стерильный 5 м х 10 см, 1 упаковка;

- бинт медицинский нестерильный 5 м х 10 см, 2 упаковки, а также бинт медицинский нестерильный 5 м х 5 см, 2 упаковки;

- бинт медицинский эластичный трубчатый нестерильный № 1, 3, 6;

- вата гигроскопическая, 50 г;

- жгут кровоостанавливающий Эсмарха;

- лейкопластырь бактерицидный: 2,5х7,2 см - 3 упаковки и 4х10 см или 6х10 см - 1 упаковка;

- лейкопластырь катушечный 1х500 см или 2х500 см, 1 упаковка;

- ножницы тупоконечные не менее 13 см;

- портативный гипотермический (охлаждающий) пакет, 1 упаковка;

- салфетки стерильные не менее 10х10 см №1, 4 упаковки;

- инструкция по применению вложений (можно купить в аптеке).

Кроме обязательной «начинки», водитель может положить в аптечку и другие средства, которые считает необходимыми в дороге. Главное, чтобы аннотация к лекарству разрешала его применение во время движения. Для водителей, которые ездят на авто за границу, не лишним будет уточнить, не относится ли нужный ему лекарственный препарат в другой стране к категории запрещенных. Например, перманганат калия (в народе - марганцовка) в 2013 году в Украине был признан прекурсором и внесен в список наркотических веществ - ввоз его в страну запрещен.