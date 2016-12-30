С 1 января 2017 года в автоаптечке нужно иметь новый перечень лекарств
№1 (733) 30 декабря 2016 - 5 января 2017 Автор: Людмила СЕЛЕХ
Автоаптечки меняют начинку // Фото: avtopub.com
В 2017 году все автомобилисты в Беларуси обязаны иметь аптечки с новым перечнем лекарственных и медицинских препаратов. С аптечкой старой комплектации техосмотр пройти невозможно.
Стоимость транспортной аптечки первой помощи в брестских аптеках - от 13,10 до 15,29 рубля. В областном филиале УП «Белтехосмотр» обратили внимание на то, что можно скомплектовать ее самостоятельно. Главное, чтобы в аптечке обязательно были:
- раствор аммония 10% - 1 мл №10 (фл. 10 мл, 40 мл) или нашатырный спирт - 1 упаковка;
- спиртовой раствор йода 5% - 10 мл (40 мл) или 1 мл №10, 1 упаковка;
- бинт медицинский стерильный 5 м х 10 см, 1 упаковка;
- бинт медицинский нестерильный 5 м х 10 см, 2 упаковки, а также бинт медицинский нестерильный 5 м х 5 см, 2 упаковки;
- бинт медицинский эластичный трубчатый нестерильный № 1, 3, 6;
- вата гигроскопическая, 50 г;
- жгут кровоостанавливающий Эсмарха;
- лейкопластырь бактерицидный: 2,5х7,2 см - 3 упаковки и 4х10 см или 6х10 см - 1 упаковка;
- лейкопластырь катушечный 1х500 см или 2х500 см, 1 упаковка;
- ножницы тупоконечные не менее 13 см;
- портативный гипотермический (охлаждающий) пакет, 1 упаковка;
- салфетки стерильные не менее 10х10 см №1, 4 упаковки;
- инструкция по применению вложений (можно купить в аптеке).
Кроме обязательной «начинки», водитель может положить в аптечку и другие средства, которые считает необходимыми в дороге. Главное, чтобы аннотация к лекарству разрешала его применение во время движения. Для водителей, которые ездят на авто за границу, не лишним будет уточнить, не относится ли нужный ему лекарственный препарат в другой стране к категории запрещенных. Например, перманганат калия (в народе - марганцовка) в 2013 году в Украине был признан прекурсором и внесен в список наркотических веществ - ввоз его в страну запрещен.
Более чем в половине случаев дети получают травмы в быту
Эпидемиологи отчитались: от гриппа привито 40,2% населения Брестчины
Медтуризм одного пациента из Украины обеспечивает три-четыре бесплатные трансплантации для белорусов
За сутки к брестским медикам обратились за помощью более 200 человек, пострадавших от гололеда
Последствия гололеда: в травмпунктах Бреста наплыв пострадавших, есть госпитализированные
Брестская городская поликлиника №2 улучшает доступность медицинских услуг жителям микрорайона Граевка
Как не заболеть трихинеллезом: советы специалиста
В Бресте санитарно-эпидемиологические службы провели акцию «Безвозмездное донорство начинается с меня!»
Одному из санаториев Брестчины присвоена высшая аттестационная категория
Курсы валют
Курсы валют Нац.Банка РБ / Смотреть еще
|Курсы валют
|30.12.16
|31.12.16
|EUR
|1 Евро
|2,0450
|2,0450
|USD
|1 Доллар США
|1,9585
|1,9585
|RUB
|100 Российских рублей
|3,2440
|3,2440
|подробнее
Транспорт Бреста
Автобусы
- Расписание движения городских автобусных маршрутов с 5 декабря 2016 г.
- Схема движения автобусов в Бресте