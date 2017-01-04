С 1 января тарифная ставка первого разряда повышена на 1 рубль 20 копеек
№1 (733) 30 декабря 2016 - 5 января 2017 Автор: Служба информации «БГ»
С 1 января тарифная ставка первого разряда повышена на 1 рубль 20 копеек // Фото: rusevik.ru
Новый размер тарифной ставки - 31 рубль. Соответствущее ренение приняло белоруское правительство накануне нового года.
Документом также предусмотрено, что с 1 января 2017 года действуют ежемесячные дифференцированные доплаты работникам бюджетных организаций, тарифицируемых 1-17 разрядами, в пределах 8,6 - 5,7 рублей.
Министерству труда и социальной защиты поручено установить размеры ежемесячных дифференцированных доплат.
Республиканским органам государственного управления, местным исполнительным и распорядительным органам, руководителям бюджетных организаций необходимо обеспечить перерасчет заработной платы работников бюджетных организаций в соответствии с установленной настоящим постановлением тарифной ставкой первого разряда и коэффициентами единой тарифной сетки работников РБ с учетом корректирующих коэффициентов и ежемесячных дифференцированных доплат.
Последний раз тарифная ставка была повышена в Беларуси 6 апреля 2016 года на 1,01% - с 295 тыс. до 298 тыс. рублей.
Шоколад торговой марки «Идеал» должен появиться в магазинах в феврале
Сколько стоит новогодний стол, или Как подмазаться к Петуху?
Совмин Беларуси поставил перед министерствами и госорганами задачи на 2017 год
Белорусы стали меньше покупать
Колькасць занятых у беларускай эканоміцы скарацілася за год на 81 000 чалавек
С 1 января в Беларуси повышается размер минимальной заработной платы
Новый Таможенный кодекс: нормы беспошлинного онлайн-шоппинга из-за рубежа начнут снижаться в 2018 году
За 11 месяцев розничный товарооборот снизился на 3,9%, оптовый - на 10,4%
Валютная выручка Беларуси продолжает снижаться
Курсы валют
Курсы валют Нац.Банка РБ / Смотреть еще
|Курсы валют
|04.01.17
|05.01.17
|EUR
|1 Евро
|2,0545
|2,0534
|USD
|1 Доллар США
|1,9666
|1,9707
|RUB
|100 Российских рублей
|3,2142
|3,2297
|подробнее
Транспорт Бреста
Автобусы
- Расписание движения городских автобусных маршрутов с 5 декабря 2016 г.
- Схема движения автобусов в Бресте