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С 1 января тарифная ставка первого разряда повышена на 1 рубль 20 копеек

№1 (733) 30 декабря 2016 - 5 января 2017    Автор: Служба информации «БГ»

С 1 января тарифная ставка первого разряда повышена на 1 рубль 20 копеек

С 1 января тарифная ставка первого разряда повышена на 1 рубль 20 копеек // Фото: rusevik.ru

Новый размер тарифной ставки - 31 рубль. Соответствущее ренение приняло белоруское правительство накануне нового года.

Документом также предусмотрено, что с 1 января 2017 года действуют ежемесячные дифференцированные доплаты работникам бюджетных организаций, тарифицируемых 1-17 разрядами, в пределах 8,6 - 5,7 рублей.

Министерству труда и социальной защиты поручено установить размеры ежемесячных дифференцированных доплат.

Республиканским органам государственного управления, местным исполнительным и распорядительным органам, руководителям бюджетных организаций  необходимо обеспечить перерасчет заработной платы работников бюджетных организаций в соответствии с установленной настоящим постановлением тарифной ставкой первого разряда и коэффициентами единой тарифной сетки работников РБ с учетом корректирующих коэффициентов и ежемесячных дифференцированных доплат.

Последний раз тарифная ставка была повышена в Беларуси 6 апреля 2016 года на 1,01% - с 295 тыс. до 298 тыс. рублей. 

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