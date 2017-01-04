С 1 января тарифная ставка первого разряда повышена на 1 рубль 20 копеек // Фото: rusevik.ru

Документом также предусмотрено, что с 1 января 2017 года действуют ежемесячные дифференцированные доплаты работникам бюджетных организаций, тарифицируемых 1-17 разрядами, в пределах 8,6 - 5,7 рублей.

Министерству труда и социальной защиты поручено установить размеры ежемесячных дифференцированных доплат.

Республиканским органам государственного управления, местным исполнительным и распорядительным органам, руководителям бюджетных организаций необходимо обеспечить перерасчет заработной платы работников бюджетных организаций в соответствии с установленной настоящим постановлением тарифной ставкой первого разряда и коэффициентами единой тарифной сетки работников РБ с учетом корректирующих коэффициентов и ежемесячных дифференцированных доплат.

Последний раз тарифная ставка была повышена в Беларуси 6 апреля 2016 года на 1,01% - с 295 тыс. до 298 тыс. рублей.