Шоколад торговой марки «Идеал» должен появиться в магазинах в феврале

Кредиторы заключили мировое соглашение с СООО «Первая шоколадная компания», с 10 января фабрика начинает плановый запуск производства. Документ был подписан на общем собрании кредиторов и утвержден экономическим судом Брестской области.

Об этом со ссылкой на представителя антикризисного управляющего ООО «Далайна» Дениса Плетенева передает БелТА.

«Мировое соглашение предполагает рассрочку погашения задолженности на длительный период. В то же время это не исключает возможности привлечения к субсидиарной ответственности учредителей общества, включая иностранных, по долгам предприятия», - пояснил управляющий. По решению кредиторов, он продолжит исполнять свои обязанности до полной реализации мирового соглашения.

По информации Дениса Плетенева, с 10 января на фабрике начнется плановый запуск производства. Процесс займет около месяца.

«Линия стояла почти год. Чтобы предприятие заработало в полную силу, предстоит многое сделать: привести в порядок оборудование, набрать людей», - рассказал собеседник.

Что касается любимого многими шоколада под торговой маркой «Идеал», то в феврале он должен вновь появиться на полках магазинов. Как отметил Денис Плетенев, позиция основного собственника «Первой шоколадной компании» заключается в том, чтобы продукция сохранила свое высокое качество на основе исключительно натуральных ингредиентов. Планируется, что на первых порах объем месячного производства составит 60 - 80 тонн готовой продукции.

СООО «Первая шоколадная компания» было зарегистрировано в качестве резидента свободной экономической зоны «Брест» в 1997 году. Деятельность предприятия была остановлена из-за долгов по энергоресурсам. В июне 2016 года экономический суд Брестской области возбудил в отношении компании дело о банкротстве.