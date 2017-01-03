Шоколад торговой марки «Идеал» должен появиться в магазинах в феврале
№1 (733) 30 декабря 2016 - 5 января 2017 Автор: Служба информации «БГ»
Шоколад торговой марки «Идеал» должен появиться в магазинах в феврале // Фото: interfax.by
Кредиторы заключили мировое соглашение с СООО «Первая шоколадная компания», с 10 января фабрика начинает плановый запуск производства. Документ был подписан на общем собрании кредиторов и утвержден экономическим судом Брестской области.
Об этом со ссылкой на представителя антикризисного управляющего ООО «Далайна» Дениса Плетенева передает БелТА.
«Мировое соглашение предполагает рассрочку погашения задолженности на длительный период. В то же время это не исключает возможности привлечения к субсидиарной ответственности учредителей общества, включая иностранных, по долгам предприятия», - пояснил управляющий. По решению кредиторов, он продолжит исполнять свои обязанности до полной реализации мирового соглашения.
По информации Дениса Плетенева, с 10 января на фабрике начнется плановый запуск производства. Процесс займет около месяца.
«Линия стояла почти год. Чтобы предприятие заработало в полную силу, предстоит многое сделать: привести в порядок оборудование, набрать людей», - рассказал собеседник.
Что касается любимого многими шоколада под торговой маркой «Идеал», то в феврале он должен вновь появиться на полках магазинов. Как отметил Денис Плетенев, позиция основного собственника «Первой шоколадной компании» заключается в том, чтобы продукция сохранила свое высокое качество на основе исключительно натуральных ингредиентов. Планируется, что на первых порах объем месячного производства составит 60 - 80 тонн готовой продукции.
СООО «Первая шоколадная компания» было зарегистрировано в качестве резидента свободной экономической зоны «Брест» в 1997 году. Деятельность предприятия была остановлена из-за долгов по энергоресурсам. В июне 2016 года экономический суд Брестской области возбудил в отношении компании дело о банкротстве.
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