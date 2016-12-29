Совмин Беларуси поставил перед министерствами и госорганами задачи на 2017 год

Беларусь должна войти в топ-25 на мировой арене по олимпийским дисциплинам, нарастить экспорт туристических услуг более чем 6 раз и обеспечить занятость физкультурой и спортом почти четверти населения. Эти задачи правительство ставит перед Министерством спорта и туризма. Чего оно ждет от других организаций и ведомств?

Важнейшие целевые показатели заказчиков государственных программ на 2017 год прописаны в постановлении Совета министров РБ от 28 декабря. По мнению правительства, благодаря им можно судить об эффективности работы руководителей республиканских органов госуправления и других госорганизаций. «БГ» выбрала, на наш взгляд, самые интересные нормативы.

Министерство архитектуры и строительства к концу 2017 года обязано обеспечить среднюю стоимость 1 кв. м общей площади жилья, строящегося с господдержкой (без индивидуальных застройщиков), в размере 968,83 рубля. Кроме того, ведомству поручено, чтобы доля общей площади многоквартирных энергоэффективных жилых домов в общем объеме введенного в эксплуатацию жилья составила 65%.

Министерство ЖКХ следует снизить затраты на оказание жилищно-коммунальных услуг населению в сопоставимых условиях не менее чем на 5% в сравнении с 2016 годом.

Позиция Беларуси по индексу уровня образования в рейтинге стран по индексу человеческого развития должна быть не ниже 30-й. Кроме того, Министерству образования поручено к концу года охватить 76% молодежи мероприятиями в сфере молодежной политики и патриотического воспитания.

К концу 2017 года количество посещений организаций культуры по сравнению с 2015-м должно вырасти минимум на 2%.

Согласно планам белорусского правительства, уровень зарегистрированной безработицы весь будущий год не может превышать 2%. С учетом того, что в новом году безработных будут считать по-другому и эксперты уже прогнозируют серьезный рост цифр официальной статистики, доведенный показатель выглядит, мягко говоря, странно.

Говорится в постановлении и о продолжительности жизни белорусов - ожидается, что она составит 74,3 года. Долю отечественных лекарств на внутреннем рынке в стоимостном выражении к концу года планируется довести до 52% (в первом квартале - 42% - прим. авт.).

За год экспорт туристических услуг приказано увеличить более чем 6 раз - с $23,6 млн в первом квартале до $157,1 млн в четвертом. Беларусь должна войти в топ-25 на мировой арене по олимпийским дисциплинам - в постановлении указано место в промежутке между 15-й и 25-й позицией. При этом не менее 22,6% белорусов планируется увлечь занятиями физкультурой и спортом.

Протяженность сети дорог с повышенным скоростным режимом нужно увеличить до 1 355 км - за это отвечает Министерство транспорта и коммуникаций.

Для облисполкомов установлены показатели только по энергосбережению: Брестский облисполком должен обеспечить -2,7% в первом квартале, а к четвертому увеличить экономию до -4,2%.