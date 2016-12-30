Сколько стоит новогодний стол, или Как подмазаться к Петуху? // Фото: www.medweb.ru

Пока одни думают, что поставить на стол в новогоднюю ночь, другие штурмуют магазины в поисках нужных продуктов по хорошей цене. «БГ» советует, чем задобрить символ наступающего года, а также традиционно подбивает смету классического застолья.

Для суеверных. Что подать на стол?

Не стоит в качестве главного блюда готовить курицу. Вряд ли Петуху понравится, если им будут лакомиться всю новогоднюю ночь. Отдать предпочтение желательно рыбным яствам. Это могут быть запеченная рыба, салат из морепродуктов или икра. А если без мяса вы праздничный стол не представляете, то лучше остановиться на говядине или индейке.

Исключите из новогоднего меню и куриные яйца. Откажитесь от рецептов с этим ингредиентом или замените, например, на перепелиные.

А вот задобрить символ наступающего года можно заготовленными на зиму консервациями, ведь Петух - птица домашняя. Еще его можно порадовать выпечкой: булочками, пирогами, печеньем, а также тарталетками, бутербродами. Постарайтесь сделать щедрой хлебную корзину - с белым, ржаным хлебом, с различными добавками и зернами. Огненный знак это оценит!

Блюда со злаками привлекут удачу. Например, на гарнир можно подать рис с овощами, а можно обойтись и салатом с рисом. Специально для Петушка поставьте мисочку с зерном, пусть угощается.

Раз это год огненной стихии, постарайтесь ставить на стол блюда горячими, что называется, с пылу с жару. Хорошо, если в них будут присутствовать яркие краски. Здесь на подмогу придут помидоры, болгарский перец, морковь, кукуруза. Не забывайте и о фруктах. Их можно использовать и просто как декор.

Для консерваторов. Во сколько обойдется «новогодняя корзина»?

Если же вы не так суеверны, можно обойтись классическим новогодним столом. «БГ» подсчитала, сколько рублей и копеек придется достать из кошелька на привычное нам праздничное застолье.

По нашей смете, новогодний набор продуктов за год подорожал на 20% до 47,77 рубля. А если сравнивать с 2011-м, то цены выросли в 2 раза. Лидеров в росте цен в корзине продуктов «БГ» не обнаружила.

Выходит, что на среднестатистическую ноябрьскую зарплату в 624 белорусских рубля житель Брестчины может накрыть новогодний стол 13 раз. В декабре прошлого года устроить такое застолье можно было в среднем 16 раз. Выводы делайте сами!

*Цены представлены в деноминированных белорусских рублях на конец декабря 2016 года и подсмотрены в магазинах крупных торговых сетей Бреста