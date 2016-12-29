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Белорусы стали меньше покупать

№1 (733) 30 декабря 2016 - 5 января 2017    Автор: Служба информации «БГ»

Белорусы стали меньше покупать

Белорусы стали меньше покупать // Фото: myfin.by

В январе - ноябре 2016 года население Беларуси потратило в торговых точках 32,7 млрд рублей. Это на 3,9% меньше, чем за аналогичный прошлогодний период.

В расчете на душу населения розничный товарооборот за 11 месяцев составил 3,4 тыс. рублей - на 100 рублей больше, чем год назад. Получается, что среднестатистический белорус в январе - ноябре ежемесячно оставлял в магазинах, ТЦ и на рынках 309 рублей, сообщает tut.by.

Больше всего тратили минчане - 464 рубля в месяц, меньше всего - жители Гомельской и Могилевской областей (по 246 рублей). Жители Минской области оставляли в торговых точках 318 рублей, Гродненской - 291, Витебской - 282, Брестской - 264.

Напомним, в январе - сентябре у средней семьи больше всего уходило денег на питание (41,6%). На непродовольственные товары домохозяйства тратили 31,2% от располагаемой суммы в месяц, а на оплату услуг - 23,9%.

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