Что смотреть в кино в новогодние праздники
№1 (733) 30 декабря 2016 - 5 января 2017 Автор: Татьяна ГАПЕЕВА
Что смотреть в кино в новогодние праздники // Фото: us.123rf.com
Если 1 января у вас возникнет желание не только доесть салатики и посмотреть новогодние фильмы на ноутбуке, но и выбраться погулять, брестские кинотеатры предложат несколько картин на выбор.
«Елки 5»
Семейный, комедия
Режиссер: Тимур Бекмамбетов
В ролях: Иван Ургант, Сергей Светлаков
Комедия «Елки» никак не сходит с экранов, и в этом году создатели представили уже 5 часть. Предположим, что основная идея ленты останется той же. Герои «Елок» будут так же делать глупости и так же надеяться на чудо.
«Викинг»
История, драма
Режиссер: Андрей Кравчук
В ролях: Данила Козловский, Светлана Ходченкова
Фильм называют долгожданным и многообещающим российским проектом. Зрителей погрузят в атмосферу раннего Средневековья. Правящий на Руси род Рюриковичей в раздоре. Вина за случайную смерть брата легла на киевского князя Ярополка Святославича. По закону мстить ему должен младший брат. За отказ он заплатит всем, что у него есть.
«Снежная королева 3. Огонь и лед»
Мультфильм, комедия
Режиссер: Алексей Цицилин
В ролях: Наталия Быстрова, Филипп Лебедев
Еще один фильм, а точнее мультфильм, получил продолжение в этом году.
Редкий дар ввязываться в неприятности - их семейная черта. Но, повзрослев, Кай и Герда выходят на новый уровень: теперь они станут виновниками катастрофы мирового масштаба.
«Три богатыря и Морской царь»
Мультфильм, комедия
Режиссер: Константин Феоктистов
В ролях: Сергей Маковецкий, Дмитрий Высоцкий
Киевский князь отправляется вместе с конем Юлием за сокровищами Морского царя, чтобы пополнить казну. Но последний решил жениться и для этого утопил Киев. Три богатыря попытаются исправить ситуацию.
«Пассажиры»
Фантастика, драма
Режиссер: Мортен Тильдум
В ролях: Дженнифер Лоуренс, Крис Пратт
Те, кто не хочет смотреть на Новый год ничего специфически праздничного, могут остановиться на фантастической драме «Пассажиры». По сюжету космический корабль с 5 тысячами пассажиров на борту держит курс на планету, которая для них станет новым домом. Все люди погружены в сон. Но из-за сбоя системы двое пассажиров просыпаются. До конечного пункта путешествия - 90 лет. И это значит, что остаток жизни им предстоит провести вдвоем на корабле.
Президент Беларуси признал провал Года культуры
Под Брестом пройдет благотворительный фестиваль аниматоров
Брестская ремесленница о том, как сделать новогоднего ангела своими руками. Пошаговая инструкция
Zolki здесь не тихие. Группа дала в Бресте рождественский концерт
Выставка «У пошуках спрадвечнага - 2» работает на ул. Советской
Мария Редько представила свои акварели на выставке «Около облака»
У Берасці адкрылася выстава, прысвечаная Тадэвушу Касцюшку
Берестейский Дед Мороз объявил конкурс лучших фото
Краеведческий музей приглашает в «Волшебную сказку»
Актерская компания «Напротив» представила «Необыкновенное Рождество»
Курсы валют
Курсы валют Нац.Банка РБ / Смотреть еще
|Курсы валют
|30.12.16
|31.12.16
|EUR
|1 Евро
|2,0450
|2,0450
|USD
|1 Доллар США
|1,9585
|1,9585
|RUB
|100 Российских рублей
|3,2440
|3,2440
|подробнее
Транспорт Бреста
Автобусы
- Расписание движения городских автобусных маршрутов с 5 декабря 2016 г.
- Схема движения автобусов в Бресте