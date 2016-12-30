Что смотреть в кино в новогодние праздники

Если 1 января у вас возникнет желание не только доесть салатики и посмотреть новогодние фильмы на ноутбуке, но и выбраться погулять, брестские кинотеатры предложат несколько картин на выбор.

«Елки 5»

Семейный, комедия

Режиссер: Тимур Бекмамбетов

В ролях: Иван Ургант, Сергей Светлаков

Комедия «Елки» никак не сходит с экранов, и в этом году создатели представили уже 5 часть. Предположим, что основная идея ленты останется той же. Герои «Елок» будут так же делать глупости и так же надеяться на чудо.

«Викинг»

История, драма

Режиссер: Андрей Кравчук

В ролях: Данила Козловский, Светлана Ходченкова

Фильм называют долгожданным и многообещающим российским проектом. Зрителей погрузят в атмосферу раннего Средневековья. Правящий на Руси род Рюриковичей в раздоре. Вина за случайную смерть брата легла на киевского князя Ярополка Святославича. По закону мстить ему должен младший брат. За отказ он заплатит всем, что у него есть.

«Снежная королева 3. Огонь и лед»

Мультфильм, комедия

Режиссер: Алексей Цицилин

В ролях: Наталия Быстрова, Филипп Лебедев

Еще один фильм, а точнее мультфильм, получил продолжение в этом году.

Редкий дар ввязываться в неприятности - их семейная черта. Но, повзрослев, Кай и Герда выходят на новый уровень: теперь они станут виновниками катастрофы мирового масштаба.

«Три богатыря и Морской царь»

Мультфильм, комедия

Режиссер: Константин Феоктистов

В ролях: Сергей Маковецкий, Дмитрий Высоцкий

Киевский князь отправляется вместе с конем Юлием за сокровищами Морского царя, чтобы пополнить казну. Но последний решил жениться и для этого утопил Киев. Три богатыря попытаются исправить ситуацию.

«Пассажиры»

Фантастика, драма

Режиссер: Мортен Тильдум

В ролях: Дженнифер Лоуренс, Крис Пратт

Те, кто не хочет смотреть на Новый год ничего специфически праздничного, могут остановиться на фантастической драме «Пассажиры». По сюжету космический корабль с 5 тысячами пассажиров на борту держит курс на планету, которая для них станет новым домом. Все люди погружены в сон. Но из-за сбоя системы двое пассажиров просыпаются. До конечного пункта путешествия - 90 лет. И это значит, что остаток жизни им предстоит провести вдвоем на корабле.