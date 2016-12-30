Президент Беларуси признал провал Года культуры
№1 (733) 30 декабря 2016 - 5 января 2017 Автор: Служба информации «БГ»
Президент Беларуси признал провал Года культуры // Фото: oshmiany.belcult.by
Об этом глава государства заявил 30 декабря, отвечая на вопросы журналистов.
«Может быть, я был слишком отвлечен, занимался больше другими проблемами, но выдающегося ничего вспомнить не могу. Для культуры это был обычный год», - цитирует Александра Лукашенко БелТА.
«Если искренне, не хотелось бы, чтобы будущий Год науки прошел так, как Год культуры», - отметил президент.
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