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Под Брестом пройдет благотворительный фестиваль аниматоров

№1 (733) 30 декабря 2016 - 5 января 2017    Автор: Служба информации «БГ»

Все вырученные от мероприятия средства будут направлены в поддержку маленького Димы Киричуна

Все вырученные от мероприятия средства будут направлены в поддержку маленького Димы Киричуна // Фото: gazeta.a42.ru

Мини-фестиваль стартует 6 января в 18.00 в игровой комнате «Смайлик», которая находится в деревне Тельмы. Все вырученные от мероприятия средства будут направлены в поддержку маленького Димы Киричуна, который болеет раком. 

В программе фестиваля аквагрим, игры, конкурсы, мультипликационные герои, фокусы, фотограф и лабиринт. Также гостей ждет розыгрыш сертификатов на проведение праздника в течение года от 10 самых известных аниматоров Бреста, которые примут участие в мероприятии.

«Цель и идея такая - мы все не конкуренты друг другу, а коллеги - работаем для детей и ради детей. Очень хочется донести до тех моих коллег, кто считает других конкурентами, что мы все мы едины и дружны ради единого доброго дела», - рассказала «БГ» Оксана Зозуля, одна из организаторов фестиваля. 

Все средства, собранные на фестивале, пойдут на лечение Димы Киричуна

Все средства, собранные на фестивале, пойдут на лечение Димы Киричуна

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Все вырученные от мероприятия средства будут направлены в поддержку маленького Димы Киричуна
Все вырученные от мероприятия средства будут направлены в поддержку маленького Димы Киричуна (Фото: gazeta.a42.ru)
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