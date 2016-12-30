Под Брестом пройдет благотворительный фестиваль аниматоров

Все вырученные от мероприятия средства будут направлены в поддержку маленького Димы Киричуна // Фото: gazeta.a42.ru

Мини-фестиваль стартует 6 января в 18.00 в игровой комнате «Смайлик», которая находится в деревне Тельмы. Все вырученные от мероприятия средства будут направлены в поддержку маленького Димы Киричуна , который болеет раком.

В программе фестиваля аквагрим, игры, конкурсы, мультипликационные герои, фокусы, фотограф и лабиринт. Также гостей ждет розыгрыш сертификатов на проведение праздника в течение года от 10 самых известных аниматоров Бреста, которые примут участие в мероприятии.

«Цель и идея такая - мы все не конкуренты друг другу, а коллеги - работаем для детей и ради детей. Очень хочется донести до тех моих коллег, кто считает других конкурентами, что мы все мы едины и дружны ради единого доброго дела», - рассказала «БГ» Оксана Зозуля, одна из организаторов фестиваля.