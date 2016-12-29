Брестская ремесленница о том, как сделать новогоднего ангела своими руками. Пошаговая инструкция

Новогоднюю елку можно нарядить не только покупными игрушками, но и смастерить украшения самостоятельно. Ремесленница Марина Андрусенко провела в редакции «БГ» мастер-класс по изготовлению праздничной куклы. Приводим пошаговую инструкцию.

Первую куклу Марина сделала три года назад, когда была в плохом настроении. Избавиться от грустных мыслей она решила при помощи рукоделия. Инструкцию нашла в интернете. По ее словам, первые поделки были неуклюжие, но со временем появилось больше навыков. Почти в каждую куклу мастерица вкладывает игрушечное сердечко.

На то, чтобы сделать слишком сложную куклу, в редакции «БГ» не замахивались. Но новогоднюю игрушку попробовали смастерить. Предложенную Мариной поделку можно сшить полностью вручную или частично использовать швейную машинку.

Понадобятся:

- лоскуты ткани;

- нитки для вязания;

- материал для набивки (синтепон, вата);

- бумажный трафарет;

- румяна и акриловые краски;

- аксессуары для украшения;

- крючок;

- деревянная палочка;

- карандаш;

- ножницы, нитки и иголка.

1. Подготовьте из бумаги трафарет для головы куклы. По форме она должна напоминать каплю с длинным «хвостом». Светлую ткань, бежевую или розовую, переверните на изнаночную сторону и сложите пополам. Приложите к ткани трафарет и карандашом обведите его, оставляя место для припусков на швы. Если вы делаете несколько кукол сразу, трафарет можно располагать поочередно прямо и перевернув его. Так можно сэкономить материал.

2. Закрепите ткань с помощью швейных булавок, чтобы она не ездила. Возьмите ножницы и вырежьте голову. По словам Марины, удобнее использовать фигурные ножницы, так ткань будет меньше сыпаться.

3. Сшейте края заготовки, оставляя свободным «хвост». Выверните голову на лицевую сторону. Проще всего это будет сделать, используя деревянную палочку.

4. При помощи палочки набейте голову приготовленным материалом: синтепоном, ватой и т. п.

5. Возьмите прямоугольный лоскут яркой ткани. Это будет платье вашей куклы. Низ изделия можно подшить или просто вытянуть нити и растрепать или при желании украсить тесьмой. Сложите ткань вдвое и сшейте края.

6. Соберите верх будущего платья при помощи нитки и иголки. «Оденьте» его на заготовку головы и сшейте обе части. «Хвост» Марина рекомендует оставить свободным - к нему можно будет пришить ноги, они в буквальном смысле будут «от ушей».

7. Ноги и руки кукле сделайте из ниток. Тут придется вспомнить, как вяжется цепочка воздушных петель крючком. Чтобы конечности вышли толще, нужно сложить нить вдвое. Получившиеся ноги прикрепите к голове куклы. Руки можно обмотать вокруг «шеи», оставив края свободно висеть. Таким образом у вас получится скрыть край между головой и туловищем, а кукла обзаведется шарфом.

8. Осталось совсем немного - приделать кукле крылышки и волосы! Для волос можно использовать нитки с люрексом. Отмотайте нить вдвое больше той длины, какой вы будете делать волосы, и прошейте ее посередине. Закрепите на голове куклы. Волосы можно оставить распущенными, заплести в косички или собрать в хвост.

9. Крылышки можно делать из самых разных материалов. В «БГ» опробовали несколько вариантов. Можно делать крылья из легкой ткани с пайетками - их просто нужно связать посередине яркой нитью и закрепить на кукле. Можно из блестящей синельной проволоки. Ее мы клеили по форме крыла бабочки. Можно использовать флис и остатки ткани, которая пошла на платье куклы. Их необходимо вырезать по форме крылышек и сшить вместе.

10. Осталось всего несколько штрихов. При помощи акриловых красок нарисуйте глаза-бусинки. Марина рекомендует рисовать глаза близко друг к другу. Если сомневаетесь, получится ли с первого раза, возьмите швейные булавки и наметьте, где они будут. Нарумяньте кукле щечки.

11. Волосы готовой игрушки можно украсить снежинками или звездочками. А в руку вложить подарок или елочку. Все зависит от вашей фантазии.

12. К голове куклы прикрепите нить и повесьте ее на новогоднюю елку.